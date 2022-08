Un generico veicolo motorizzato a due ruote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un generico veicolo motorizzato a due ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOTOCICLO

Significato/Curiosita : Un generico veicolo motorizzato a due ruote

Di veicolo a partire dal 1992, secondo il codice della strada italiano, sono classificabili come ciclomotori i veicoli a motore con due o tre ruote con:...

Stradale fornisce la seguente definizione di motociclo: come già detto il significato esatto del termine motociclo può variare a seconda da nazione a nazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

