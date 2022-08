Fatto deviare dall itinerario prestabilito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto deviare dall itinerario prestabilito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIROTTATO

Significato/Curiosita : Fatto deviare dall itinerario prestabilito

Presentano il limite di dover procedere lungo un itinerario prestabilito senza possibilità di deviare. come accennato uno dei pregi del gioco è la grafica:...

24 novembre 1971), è stato un criminale statunitense, famoso per aver dirottato un boeing 727 nel 1971, dal quale si lanciò in volo dopo avere ricevuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

