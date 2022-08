Divisioni all interno delle comunità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divisioni all interno delle comunità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCISMI

Significato/Curiosita : Divisioni all interno delle comunita

Etnico-religiosa). alcuni membri della comunità però sostengono che un bambino debba avere un padre parsi per essere ammesso nella comunità, ma questo viene visto dalla...

Dottrinali. gli scismi più importanti nella storia del cristianesimo sono stati: lo scisma nestoriano, dopo il concilio di efeso, lo scisma in seguito al... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con divisioni; interno; delle; comunità; Le suddivisioni territoriali della Svizzera; Le cento suddivisioni della Divina Commedia; Suddivisioni dell antica legione romana; Suddivisioni della Svizzera; L indirizzo interno di ogni religione; Divisione all interno di una fede; La stanza blindata all interno della banca; Farcitura all interno di un alimento; Insetto che danneggia le radici delle verdure; Pianta delle Cariofillacee; Essere partecipe delle sofferenze altrui; Fiore emblematico delle Hawaii; Riunione dei membri di una comunità ; comunità rurale russa; Il capo spirituale di una comunità ebraica; comunità sociale; Cerca nelle Definizioni