La diga friulana della tragedia del 1963 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La diga friulana della tragedia del 1963. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAJONT

Significato/Curiosita : La diga friulana della tragedia del 1963

la diga del vajont è una diga progettata dal 1926 al 1959 dall'ingegnere carlo semenza, e successivamente costruita tra il 1957 e il 1960 nel comune di...

Il disastro del vajont si verificò la sera del 9 ottobre 1963, nel neo-bacino idroelettrico artificiale del torrente vajont nell'omonima valle (al confine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con diga; friulana; della; tragedia; 1963; La diga friulana crollata tragicamente nel 1963; Sito archeologico traslocato per la diga di Assuan; In mezzo alla diga ; La saracinesca della diga ; La diga friulana crollata tragicamente nel 1963; Città friulana dominio degli Asburgo dal 1509-1918; La squadra di calcio friulana in cui giocò Zico; Caterina, scrittrice friulana dell Ottocento; Il dio greco della medicina; Fermo della pesca che tutela la fauna marina; Una Lorella della televisione Italiana; La capitale della Repubblica Centrafricana; Il Conte di una tragedia di Manzoni; Figlia di Re Lear nella tragedia di Shakespeare; tragedia di Shakespeare ambientata in Scozia; Assieme a Cleopatra nella tragedia di Shakespeare; La diga friulana crollata tragicamente nel 1963 ; Film del 1963 diretto da Riccardo Freda con Barbara Steele; Nata a Manila il 2 ottobre 1963 , la giornalista ha vinto il Nobel per la pace nel 2021; Io sono un __, disse Kennedy nel 1963 in visita in Germania; Cerca nelle Definizioni