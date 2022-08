Copre ma non nasconde del tutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copre ma non nasconde del tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VELO

Significato/Curiosita : Copre ma non nasconde del tutto

Velo presente nella tradizione araba preislamica e in quella islamica, che copre l'intero corpo della donna, compreso il volto, lasciando scoperti solo gli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi velo (disambigua). con velo si intende una stoffa sottile o rada che, pur coprendo e nascondendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con copre; nasconde; tutto; Ricopre il corpo della maggior parte dei volatili; La parte esterna che ricopre il fusto dell albero; copre il collo in inverno; Ricopre un pianeta nel Solaris di Stanislaw Lem; nasconde un significato oltre quello superficiale; nasconde il volto; Un gioco in cui ci si nasconde ; nasconde l orologio; Far niente Sì, ma non del tutto ; È di tutto il mondo in una canzone per bambini; Disposti a tutto per denaro; Presuntuoso e vanitoso... che rompe tutto ; Cerca nelle Definizioni