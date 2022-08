La compie il medico a domicilio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La compie il medico a domicilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VISITA

Significato/Curiosita : La compie il medico a domicilio

il medico di famiglia, noto ufficialmente in ambito istituzionale come medico di medicina generale (mmg) o medico di assistenza primaria (map), in riferimento...

Tuttavia anche utilizzi diversi del termine. visita dei magi – visita dei re magi al bambino gesù. visitazione – visita che maria vergine fece a sua cugina elisabetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

