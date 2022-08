Città iberica famosa per le lame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città iberica famosa per le lame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOLEDO

Significato/Curiosita : Citta iberica famosa per le lame

Delle lame di toledo si sparse in europa e anche oltre i suoi confini. in realtà, come ci racconta il lessicografo bizantino della suda (x secolo), le famose...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toledo (disambigua). toledo (84 873 abitanti, toledani, in spagnolo toledanos) è una città... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

