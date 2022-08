Città belga capitale del commercio dei diamanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città belga capitale del commercio dei diamanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANVERSA

Significato/Curiosita : Citta belga capitale del commercio dei diamanti

Mercato in crescita con lo sviluppo degli pneumatici. l'importanza del commercio dei diamanti permise ad anversa di diventare un centro di rinomanza mondiale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anversa (disambigua). anversa (afi: /a'vrsa/; anticamente anche anguersa, /a'gwrsa/; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

