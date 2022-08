Lo è chi agisce senza riflettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi agisce senza riflettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPULSIVO

Significato/Curiosita : Lo e chi agisce senza riflettere

Protagonista é un giovane forte, simpatico, sempre spensierato, ma che spesso agisce senza riflettere abbastanza e giudica troppo in fretta. è il pilota...

Specialmente quando le azioni impulsive vengono represse e criticate. si distingue in due tipologie: un tipo impulsivo, caratterizzato da instabilità... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con agisce; senza; riflettere; La perde chi agisce in modo deludente; agisce ai bordi del campo da tennis; agisce in modo scorretto; Reagisce con una base; Tono senza eguali; Donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca; Grappolo d uva senza acini; L abbigliamento essenziale, senza fronzoli; Irradiare di riflesso, riflettere ; Estraniarsi da tutto per riflettere meglio; Chi parla così lo fa senza riflettere ; Impulsivi, che agiscono senza riflettere ; Cerca nelle Definizioni