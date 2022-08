Un centro benessere di origini turche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un centro benessere di origini turche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un centro benessere di origini turche

Il partito del benessere (in turco refah partisi, rp), è stato un partito politico turco d'ispirazione islamista sciolto nel 1998 dalla corte costituzionale...

ammam (in arabo: ) indica in lingua araba, e in molte altre lingue che hanno incamerato parti più o meno cospicue di lessico arabo, il complesso...