La capitale della Renania - Cruciverba

Significato/Curiosita : La capitale della renania

la renania-palatinato (in tedesco rheinland-pfalz, in tedesco palatino rhoilond-palz) è uno dei sedici stati federati (bundesländer) della germania, situato...

Renania-palatinato. sede dell'università johannes gutenberg di magonza, è molto nota per il suo carnevale. magonza è situata sulla sponda occidentale (sinistra) del...