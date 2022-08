Camillo __, poeta e lichenologo ligure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Camillo __, poeta e lichenologo ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SBARBARO

Significato/Curiosita : Camillo __, poeta e lichenologo ligure

camillo sbarbaro (santa margherita ligure, 12 gennaio 1888 – savona, 31 ottobre 1967) è stato un poeta, scrittore e aforista italiano. vissuto sempre...

Soprattutto, al montale di ossi di seppia (che a sbarbaro dedicò una sezione di questa raccolta). ugualmente sbarbaro fu in grado di descrivere con leggere pennellate... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

