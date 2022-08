Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PARIGINE

Significato/Curiosita : Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio

I 15 denari. "calze in seta" - calze realizzate interamente in seta. "parigine" - calze che arrivano a ricoprire non oltre il ginocchio. venivano utilizzate...

Poitrenaud le parigine, su anica, archiviodelcinemaitaliano.it. (en) le parigine, su internet movie database, imdb.com. (en) le parigine, su allmovie,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

