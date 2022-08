Un assist per la schiacciata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un assist per la schiacciata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALZATA

Significato/Curiosita : Un assist per la schiacciata

Registra un massimo di 8,6 assist di media in stagione. la franchigia guidata da james termina la regular season con 61 vittorie e 21 sconfitte (per il secondo...

Rapporto è importante per determinare la corretta alzata e dimensionamento della valvola, infatti con un'alzata estremamente contenuta non si riuscirà a far... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con assist; schiacciata; assist e l anziano; assist e il sacerdote nel culto cristiano; assist ente del guidatore; assist ita dal medico; Una schiacciata del fornaio; schiacciata nel tennis; La schiacciata del tennista; Assist a due mani per la schiacciata di pallavolo; Cerca nelle Definizioni