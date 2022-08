Si apre quando si chiude una porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apre quando si chiude una porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORTONE

Significato/Curiosita : Si apre quando si chiude una porta

Scritto da: nic pizzolatto dopo il ritrovamento del cadavere di caspere, si apre un problema di giurisdizione: il procuratore generale dello stato della...

Il portone del diavolo è il portone di palazzo trucchi di levaldigi, uno dei palazzi di torino che ospita la sede della banca nazionale del lavoro. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con apre; quando; chiude; porta; Il colpo che apre il game a tennis; L eroe dei due mondi vi andò a Capre ra; Ingrediente fondamentale della torta capre se; Allagare apre ndo le chiuse; Vale quando si ha in capitolo; Mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon; quando la barca arriva... a riva; Si perde quando si tradisce la parola data; Schiude ... i colli; chiude re con uno steccato; Si infilano negli occhielli per chiude re un abito; chiude re malamente la propria attività; Ha inventato il cubo che porta il suo cognome; Comporta la cosiddetta durezza dell acqua corrente; Autocarro che trasporta automobili; La scienza che studia il comporta mento animale; Cerca nelle Definizioni