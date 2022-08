Abbandonare la carriera sportiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbandonare la carriera sportiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RITIRARSI

Significato/Curiosita : Abbandonare la carriera sportiva

Automobilistico occorsogli all'età di diciannove anni dovette abbandonare la carriera sportiva. si dedicò per poco più di 20 anni al cinema, recitando anche...

Album l'altra parte di me, che ricevette meno consensi e decise perciò di ritirarsi dalle scene. morì nel 1996 dopo aver lottato contro una leucemia. poco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

