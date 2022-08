Varietà di frutta o verdura ottenuta da incroci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Varietà di frutta o verdura ottenuta da incroci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CULTIVAR

Significato/Curiosita : Varieta di frutta o verdura ottenuta da incroci

Vitaminizzati con frutta - frutta e verdura fresca. si devono somministrare ogni tanto legumi lessi e uova bollite, con una frequenza di ogni due settimane...

cultivar (pronuncia corretta: /'kultivar/; pronuncia accettabile: /kulti'var/, abbreviato in cv. secondo il codice internazionale per la nomenclatura delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

