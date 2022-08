Si usa... per prudenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa... per prudenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAUTELA

Significato/Curiosita : Si usa... per prudenza

(oecs). una serie di riforme fiscali e una politica economica ispirata alla prudenza portarono, nel periodo 1998-1999, ad una crescita annua del 5-6%. attualmente...

Senza assumere la qualità di eredi. di talché la tutela offerta dalla cautela sociniana non incide sull'ampiezza della quota di riserva lesa dal testamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

