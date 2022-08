Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHILOTONE

Significato/Curiosita : Unita di misura usata per esprimere la quantita di energia liberata da un esplosivo

vekron, la mente conduttiva vekron è un'idra con all'interno una grande quantità di energia ad arco, necessaria ai guardiani stregoni per seguire il...

Il chilotone (o chiloton, simbolo kton) è un multiplo dell'unità di misura ton utilizzata convenzionalmente per esprimere la quantità di energia liberata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Il chilotone (o chiloton, simbolo kton) è un multiplo dell'unità di misura ton utilizzata convenzionalmente per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo.