Una Miss che indaga nei libri di Agatha Christie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Miss che indaga nei libri di Agatha Christie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARPLE

Significato/Curiosita : Una miss che indaga nei libri di agatha christie

Della scrittrice britannica agatha christie, pubblicato nel 1930. è la prima opera nella quale s'incontra la figura di miss marple, destinata a diventare...

Stai cercando altri significati, vedi miss marple (disambigua). miss jane marple, o semplicemente miss marple, è un personaggio immaginario presente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

