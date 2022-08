Una località turistica abruzzese di montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una località turistica abruzzese di montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIGOPIANO

Significato/Curiosita : Una localita turistica abruzzese di montagna

Il monte bove è una montagna inclusa nel gruppo dei monti carseolani nell'appennino abruzzese. raggiunge un'altitudine di 1346 m s.l.m. il monte bove...

La valanga di rigopiano è stato un evento disastroso verificatosi il 18 gennaio 2017 a rigopiano, località nel comune di farindola, abruzzo. la catastrofe... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

