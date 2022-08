Una casseruola alla francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una casseruola alla francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COCOTTE

Significato/Curiosita : Una casseruola alla francese

Dolci. si separano con grande cura gli albumi dai tuorli, si mettono in una casseruola di rame stagnato, detto polsonetto, con lo zucchero. si mette la pentola...

Con il termine inglese escort o, fino al xix secolo, con quello francese cocotte, che si offrono con le più disparate modalità (autonomamente con annunci... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Con il termine inglese escort o, fino al xix secolo, con quello francese cocotte, che si offrono con le più disparate modalità (autonomamente con annunci... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con casseruola; alla; francese; Un tipo di casseruola usata in cucina; In mezzo alla casseruola ; Fondo di casseruola ; Non si lascia scuotere dalla paura; I pasticcini alla francese; Voci dalla foresta; Sono divise dalla Q; I pasticcini alla francese ; Salsa francese che si accompagna alle carni rosse; La compagnia di bandiera francese ; Erik __, musicista francese del 900;