Un ufficiale subalterno abbreviazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ufficiale subalterno abbreviazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEN

Significato/Curiosita : Un ufficiale subalterno abbreviazione

Della proprietà immobiliare urbana". l’acronimo docfa non è altro che l’abbreviazione di documento catasto fabbricati. sono passati ben venti anni da quando...

Takahashi ten – gruppo rock britannico ten – album degli y&t del 1990 ten – album dei pearl jam del 1991 ten – album dei ten del 1996 ten – album degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con ufficiale; subalterno; abbreviazione; Lingua ufficiale in Irlanda; Lingua ufficiale della Cina; La lingua ufficiale a Tallinn; L urdu ne è la lingua ufficiale ; L ufficiale subalterno al servizio del magistrato romano; Un ufficiale subalterno abbrev; Un ufficiale subalterno ; L abbreviazione opposta a max; L abbreviazione NB in saggi e articoli; L abbreviazione N.B; Un abbreviazione come rev; Cerca nelle Definizioni