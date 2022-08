Il suo lavoro è direzionare la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo lavoro è direzionare la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIMONIERE

Significato/Curiosita : Il suo lavoro e direzionare la nave

anche la manovrabilità della nave creò problemi; inizialmente erano previsti motori su entrambi i lati per poter direzionare la nave, ma la royal navy...

Il timoniere è un membro dell'equipaggio di un'imbarcazione, addetto alla manovra del timone. tra i timonieri di una nave il timoniere di manovra è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

