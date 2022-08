Il suo equilibrio è minato dall inquinamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo equilibrio è minato dall inquinamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : ECOSISTEMA

Significato/Curiosita : Il suo equilibrio e minato dall inquinamento

Come tale l'ecosistema è una porzione dell'ecosfera e quindi della biosfera. il lemma ecosistema è stato coniato nel 1935. ogni ecosistema è costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

L equilibrio contabile; Si dice di cose che si reggono in equilibrio precario; Studia il moto e l equilibrio dei corpi; Si tirano stando in equilibrio su una gamba; Fatto espressamente per un determinato scopo; Il trapano del minato re; Viene talvolta soprannominato il cane poeta; Ha possibilità di essere nominato per un incarico; Misura prevista dall a legge per impedire la violenza negli stadi; Convenzionale, reso quasi immutabile dall uso; Non si lascia scuotere dall a paura; Aspettarsi guai... l uno dall altro; L inquinamento da apparecchiature per le radiocomunicazioni; Macchina... contro l inquinamento ; Provvedimenti che combattono l inquinamento ; Un frutto dell inquinamento ;