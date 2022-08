Stare alle regole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stare alle regole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTENERSI

Significato/Curiosita : Stare alle regole

Lo stare decisis (in latino: "rimanere su quanto deciso") è un principio generale dei sistemi di common law, in forza del quale il giudice è obbligato...

Generalmente avente efficacia normativa, a cui il professionista deve attenersi per l'esercizio della sua professione. le norme degli ordini professionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

