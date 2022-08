Il soprannome del politico Roberto Formigoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il soprannome del politico Roberto Formigoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IL CELESTE

Significato/Curiosita : Il soprannome del politico roberto formigoni

Giustizia roberto castelli, il ministro del lavoro e politiche sociali roberto maroni e una delegazione della lega dei ticinesi, partito politico localista...

Fabbriconi) blanco blu celeste, su ondarock.it. url consultato il 25 novembre 2021. ^ blu celeste (certificazione), su fimi. url consultato il 23 maggio 2022... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con soprannome; politico; roberto; formigoni; Era il soprannome di Victoria nelle Spice Girls; Il soprannome di una nota figlia di Donald Trump; Il soprannome di Al Capone; Il soprannome di Annalisa, camorrista di Gomorra; politico e militare siceliota; Francesco Saverio __, storico politico di Melfi; Cognome di un Pietro ex magistrato ora politico ; Un governo non politico ; roberto ed Enrico, storici editori italiani; Un lombardo concittadino di roberto Maroni e di Mario Monti; Da calciatore, roberto Mancini conquistò due scudetti: il primo nel 1991 con la Sampdoria e l altro...; Lo erano, per nascita, Pablo Neruda e roberto Bolaño; Cerca nelle Definizioni