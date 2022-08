Simbolo dell atmosfera tecnica assoluta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simbolo dell atmosfera tecnica assoluta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATA

Significato/Curiosita : Simbolo dell atmosfera tecnica assoluta

Esistono due scale di misura che utilizzano l'atmosfera tecnica: la scala assoluta chiamata atmosfera tecnica assoluta (abbreviato in ata), che fissa lo zero...

Sata è l'evoluzione dell'ata (anche conosciuto come "ide", rinominato parallel ata (pata) in seguito alla nascita del serial ata in modo da evitare fraintendimenti)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

