Santo che si festeggia l 11 giugno - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BARNABA

Significato/Curiosita : Santo che si festeggia l 11 giugno

Dipendente dalla data della pasqua. festeggia soprattutto l'inizio del raccolto, poi come secondo significato si festeggia il dono della legge. pentecoste...

Significati, vedi barnaba (disambigua). barnaba è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: barnabo, bernabò francese: barnabé greco biblico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con santo; festeggia; giugno; Il santo che scrisse Le Confessioni; A Prato si inzuppano nel vinsanto ; Il mese di santo Stefano; Il Tommaso santo e filosofo: d __; Si festeggia il 22 maggio; Li riceve il festeggia to; Il suo addio si festeggia con gli amici più cari; Pietro e Paolo lo festeggia no insieme; In Australia cadono tra marzo e giugno ; Lo è l uva... in giugno ; Trenta in giugno ; Un santo ricordato il 15 giugno ; Cerca nelle Definizioni