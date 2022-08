Riproduzione in metallo di uno stemma araldico militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riproduzione in metallo di uno stemma araldico militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CREST

Significato/Curiosita : Riproduzione in metallo di uno stemma araldico militare

Terminologia araldica tende a riconoscere due parti costitutive di uno stemma: il disegno dello scudo (o campo, dello stemma): in genere a forma di losanga...

crest – località statunitense della california crest – comune francese le crest – comune francese crest – frazione del comune di ayas, italia crest animation... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con riproduzione; metallo; stemma; araldico; militare; riproduzione illegale di software; Lavori di riproduzione ; riproduzione di 2 cellule identiche alla 1°; Un tipo di riproduzione delle piante; Unisce due pezzi di metallo ; Dotati dei riflessi tipici di un metallo prezioso; metallo tossico nelle lastre ondulate di eternit; metallo palindromo; Lo stemma della città di Firenze; La breve frase scritta sotto uno stemma ; stemma o simbolo di un élite; Il fiore ritratto nello stemma di Firenze; Simbolo araldico ; Stemma araldico inglese che ricorda le casate degli York e dei Lancaster; Politico e militare siceliota; Unità militare dell antica Roma; Antico militare giapponese; Il grado militare più basso;