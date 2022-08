Ripiano d appoggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripiano d appoggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENSOLA

Significato/Curiosita : Ripiano d appoggio

A «bearsi allo spettacolo dei suoi cento volumi allineati su un unico ripiano» e, chiusa bene la porta di casa, se ne andò qualche tempo a vedere il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mensola (disambigua). una mensola, in architettura, è un elemento orizzontale che sporge rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con ripiano; appoggio; ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri; ripiano usato per la coltivazione su pendii; Un ripiano appeso al muro; Il ripiano d uno scalino; Piano d appoggio fuori dalla finestra; Un computer... d appoggio ; appoggio per la schiena di un divano; appoggio ... per l ape;