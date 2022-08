Rimorchio per auto in cui si può abitare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimorchio per auto in cui si può abitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROULOTTE

Significato/Curiosita : Rimorchio per auto in cui si puo abitare

Carro attrezzi rimorchia le auto. spesso non può andare al lavoro perché è sotto l'effetto di stupefacenti, allora tonya di tanto in tanto chiederà a...

La roulotte (francesismo, derivante da rouler, in francese viene però chiamata caravane, ad eccezione del canada dove è chiamata roulotte) è un rimorchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

