Si riempiono di spesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riempiono di spesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPORTE

Significato/Curiosita : Si riempiono di spesa

Assegni incassati si è ampliata in maniera esponenziale. tra il 1990 e il 2006 la spesa è addirittura cresciuta più del numero di ex deputati che ne...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sport (disambigua). lo sport è l'insieme di attività motorie che impegna — a livello agonistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con riempiono; spesa; Si riempiono d acqua alle cinque; riempiono il carniere; Si riempiono al mercato; riempiono la pattumiera; Così è la spesa limitata; Ampia borsa usata soprattutto per la spesa ; È sospesa a prua; La si cerca per ricuperare la spesa ; Cerca nelle Definizioni