Ricorda il percorso di Gesù verso il Calvario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricorda il percorso di Gesù verso il Calvario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VIACRUCIS

Altre definizioni con ricorda; percorso; gesù; verso; calvario; Quella d inciampo ricorda una vittima del nazismo; Le frasi a effetto per far ricorda re un prodotto; Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice; Non ricorda no mai nulla; Che segue un percorso dritto; percorso tra la partenza e la destinazione; Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento; percorso di studio post laurea ing; L uliveto in cui fu arrestato gesù ; Le storie morali raccontate da gesù ; Il consiglio di Gerusalemme che condannò gesù ; Giacomo il Minore lo fu di gesù ; Il verso emesso dal cervo; Come la gonna che si allarga verso il fondo; Rima interna al verso ; Coloro che vengono da un paese diverso ; Collina fuori Gerusalemme nota anche come calvario ; Il colle del calvario di Gesù; Il calvario di Gesù; Uno dei compagni di Gesù sul calvario ;