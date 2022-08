Ricevono un servizio e pagano un canone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevono un servizio e pagano un canone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UTENTI

Significato/Curiosita : Ricevono un servizio e pagano un canone

Svizzera e ricevono i servizi televisivi sono tenuti per legge al pagamento di un canone televisivo, che viene utilizzato per finanziare la radio e la televisione...

Un utente è colui che usufruisce di un bene o di un servizio, generalmente collettivo., fornito da enti pubblici o strutture private. il termine è largamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Le notizie che non ricevono conferma; ricevono gli ordinativi; ricevono un servizio; ricevono baci e schiaffi; Un servizio non più obbligatorio; Chi in passato ha prestato servizio nell esercito; Chi usufruisce di un certo servizio ; Lo sport con servizio , muro e bagher; In quelli fiscali... si pagano pochissime tasse; Lo pagano alla dogana Benigni e Troisi; Altare pagano ; pagano in rial; Lo paga l affittuario: canone di __; canone in breve; Riceve un servizio pagando un canone ; Riceve un canone d affitto;