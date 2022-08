Residui in fonderia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residui in fonderia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCORIE

Preparazione, si aggiungeranno in seguito altre sostanze di minor valore rispetto al clinker stesso (quali ad esempio i residui di fonderia e di acciaieria, la cosiddetta...

scorie – programma televisivo di rai 2 scorie – residui del processo della saldatura o dell'apparato digerente scorie – residui delle reazioni nucleari...

Altre definizioni con residui; fonderia; I residui dell utilizzo dell energia nucleare; residui organici utilizzati come concime; residui dell uva; residui di fusione; Si fondono in fonderia ; Avvengono in fonderia ; Cerca nelle Definizioni