Relativi alla campagna - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : RURALI

Significato/Curiosita : Relativi alla campagna

La campagna di polonia (in polacco: wojna obronna 1939 roku, guerra difensiva dell'anno 1939 o kampania wrzesniowa, campagna di settembre; in tedesco:...

Urbano-rurale, che comprende le aree più periferiche del centro abitato principale, la fascia dei pendolari, le aree rurali accessibili e le aree rurali remote... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con relativi; alla; campagna; Enunciò la relativi tà; Possono essere personali, riflessivi, relativi ..; relativi all astro diurno; relativi a un monarca; Non si lascia scuotere dalla paura; Una casseruola alla francese; I pasticcini alla francese; Voci dalla foresta; Un pranzetto in campagna ; Il giorno in cui la donzellerà vien dalla campagna ; Una chiesa di campagna ; Giovane ragazza di campagna ; Cerca nelle Definizioni