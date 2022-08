Quella di Atene è stata dipinta da Raffaello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Atene è stata dipinta da Raffaello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCUOLA

Significato/Curiosita : Quella di atene e stata dipinta da raffaello

Archeologica italiana di atene. la scuola di atene è un affresco (770×500 cm circa) di raffaello sanzio, databile al 1509-1511 ed è situato nella stanza...

La scuola fu fondata verso il 2000 a.c. con lo scopo di formare giovani esperti da destinare alle funzioni amministrative dello stato. era una scuola rigida... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

