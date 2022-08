La provincia dell Irlanda del Nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia dell Irlanda del Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ULSTER

Significato/Curiosita : La provincia dell irlanda del nord

Governi". l'irlanda del nord fu creata nel 1921, quando l'irlanda fu divisa in "irlanda del nord" e "irlanda del sud" con una legge del 1920 (government...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ulster (disambigua). l'ulster (afi: /'ulster/; in inglese ['lst(r)]; in irlandese ulaidh... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

