Personaggio biblico noto per la sua pazienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personaggio biblico noto per la sua pazienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIOBBE

Personaggio biblico noto per la sua pazienza

ira, invidia, gola, superbia, lussuria virtù: generosità, diligenza, pazienza, carità, temperanza, umiltà, castità. ci saranno anche sette porte dedicate...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giobbe (disambigua). giobbe (in ebraico: 'iyyobh, in greco: 'ß, nella vulgata: iob [alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

