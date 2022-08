Periodo di cento anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodo di cento anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SECOLO

Significato/Curiosita : Periodo di cento anni

Cercando altri periodi omonimi, vedi guerre dei cent'anni. la guerra dei cent'anni fu un conflitto tra il regno d'inghilterra e il regno di francia che durò...

(disambigua). il xx secolo è il secolo che inizia nell'anno 1901 e termina nell'anno 2000 incluso. è il secondo secolo dell'età contemporanea, un secolo caratterizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con periodo; cento; anni; periodo di tempo pari a sei lustrí; periodo in cui si aspetta: di __; Un periodo lungo 24 mesi; periodo preistorico preceduto dal Mesolitico; Precede di Brabante nel nome di un filosofo averroista del Duecento ; Quorum fissato al 50 per cento ; Idiota al cento per cento ; Lo è un cento metrista così come un pesista; L anni bale che fondò l Accademia degli Incamminati; Un verbo da tiranni ; Vi si piegano panni puliti; Missionario francescano che visitò la Cina pochi anni dopo Marco Polo; Cerca nelle Definizioni