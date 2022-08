Parzialmente aperto... e pazzerello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parzialmente aperto... e pazzerello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SVITATO

Significato/Curiosita : Parzialmente aperto... e pazzerello

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con parzialmente; aperto; pazzerello; Locale parzialmente o totalmente sotto il livello del terreno; parzialmente ignoranti; E' parzialmente vincolato alle norme della pubblica amministrazione; Il latte in brick può esserlo parzialmente ; Relativo al mare aperto , lontano dalla riva; Andare all aperto ; Rete per dormire all aperto ; Stadi all aperto ; Stravaganza da pazzerello ni; Il mese... pazzerello ; Cerca nelle Definizioni