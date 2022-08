Parte ossea della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte ossea della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METACARPO

Il cranio è la struttura scheletrica, cartilaginea e/o ossea, presente nella testa dei vertebrati. assieme alla colonna vertebrale e alle coste forma...

Il metacarpo è un osso che fa parte dello scheletro dell'arto superiore, situato fra le falangi e il carpo. le ossa del metacarpo sono equivalenti alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Il metacarpo è un osso che fa parte dello scheletro dell'arto superiore, situato fra le falangi e il carpo. le ossa del metacarpo sono equivalenti alle...