Ostenta la sua conoscenza irritando gli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ostenta la sua conoscenza irritando gli altri.



Soluzione 9 lettere : SAPUTELLO

Significato/Curiosita : Ostenta la sua conoscenza irritando gli altri

Il fallimento della propria attività, tenta sempre di comportarsi da saputello e finisce per rimediare solo figuracce; aldo, invece, che all’apparenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

