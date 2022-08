Non prendersi responsabilità: __ le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non prendersi responsabilità: __ le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Non prendersi responsabilita: __ le mani

Responsabili della guerra che spera, in questo modo, di non essere incriminato per le sue responsabilità, almeno per un po' di tempo. (titolo originale: the...

Classe, anche se il preside della scuola e l'amministratore la invitano a lavarsene le mani e a proseguire per la sua strada, dato che questi ragazzi, per...