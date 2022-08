Il nome di Cabral, politico guineano del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Cabral, politico guineano del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMILCAR

Significato/Curiosita : Il nome di cabral, politico guineano del passato

La amilcar è stata una casa automobilistica francese attiva dal 1921 al 1939. questa casa francese fu fondata con la ragione sociale di société nouvelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

