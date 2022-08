Nasce nelle Alpi Cozie e attraversa la valle di Susa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce nelle Alpi Cozie e attraversa la valle di Susa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DORA RIPARIA

Significato/Curiosita : Nasce nelle alpi cozie e attraversa la valle di susa

Millenaria dei ghiacciai. le alpi cozie si estendono tra il colle della maddalena e quello del moncenisio, da cui discende la val di susa, percorsa dal fiume dora...

La dora riparia (dòira rivaria in piemontese, doire ripaire in francese) è un fiume del piemonte con un bacino ampio 1 340 km², affluente di sinistra del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

