Misura le rotazioni in un motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura le rotazioni in un motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTAGIRI

Significato/Curiosita : Misura le rotazioni in un motore

Regime e motore) durante le rotazioni sviluppano una minore inerzia e creano meno vibrazioni. miglior rendimento volumetrico, con queste misure si migliora...

Altri strumenti o con il posizionamento del contagiri in una posizione particolarmente evidente. i contagiri non sono tutti uguali, infatti ne esistono...

Altre definizioni con misura; rotazioni; motore; Variazione di una misura in una direzione; Non eccessivo, misura to; Scartamento ferroviario di misura inferiore; Un righello che misura 10 cm; Le rotazioni del busto; Impedisce il surriscaldamento del motore dell auto; Genera la scintilla che fa accendere un motore ; La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo; Imbarcazione con motore a combustione interna;