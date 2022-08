Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DASPO

Significato/Curiosita : Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi

All'odio, l'incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. la legge punisce anche l'utilizzo...

Il daspo (da d.a.spo., acronimo di divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è una misura prevista dalla legge italiana al fine di impedire aggressioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

