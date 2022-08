Mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : WAZA ARI

Significato/Curiosita : Mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon

Solo il waza-ari si sommava e portava a waza-ari awasete ippon (due waza-ari valgono ippon). con l'introduzione del nuovo regolamento ijf i waza-ari non vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

